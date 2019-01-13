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13 Ocak son dakika Galatasaray transfer haberleri: GS Ivan Angulo transferi için Fener ile yarışıyor!
Galatasaray

13 Ocak son dakika Galatasaray transfer haberleri: GS Ivan Angulo transferi için Fener ile yarışıyor!

Sezonun ikinci yarısında güçlü bir giriş yapmak isteyen Galatasaray transfer listesinde üst sıralarda yer alan Ivan Angulo transferi için en büyük rakibi olarak Fenerbahçe gösteriliyor. Galatasaray Alan Carvalho transferinde tüm pürüzleri giderdi. Futbolcunun yakın zamanda imza atması bekleniyor. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

13 Ocak 2019 16:57

Galatasaray transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken golcü Alan Carvalho listenin en başında yer alıyor. Genç isimlerle kadroya katarak gelecek sezonun takımını da kurmak isteyen Galatasaray Ivan Angulo ile de ilgileniyor. Ivan Angulo transferinde en büyük rakiplerden biri ise Fenerbahçe oldu! İşte 13 Ocak Galatasaray transfer haberinde son dakika gelişmeleri…

ALAN CARVALHO’DA İŞLEM TAMAM!

Galatasaray taraftarının forvet hasreti bu hafta içinde sona erecek gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar, Alan Carvalho transferinde son pürüzleri de giderdi. Brezilyalı golcünün, hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray Yönetimi'nin, Brezilyalı golcüyle ilgili son pürüzleri de giderdiği, kısa süre içinde transferi resmen açıklayacağı öğrenildi. Çin kulübü Guangzhou ile kontratı 19 Ocak'ta sona erecek olan Sambacı'nın, ikinci yarının ilk haftasında Ankaragücü karşısında oynama şansı ise bulunmuyor.

GS KOLOMBİYALI’YI GÖZÜNE KESTİRDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bir transfer için daha karşı karşıya geldiği iddia ediliyor. Garry Rodrigues’i Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad’a satan Galatasaray, kanat bölgesine takviye için de çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan bu yaz ileriye dönük birçok transfere imza atan Fenerbahçe de genç futbolcuları radarında tutmaya devam ediyor. Bu bağlamda iki kulüp, 19 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Ivan Angulo’yu takibe aldı! Kolombiya basınından El Vbar’ın haberine göre kariyerini Envigado’da sürdüren genç futbolcuyu Fenerbahçe, Galatasaray ve Palmeiras takip ediyor.

1.80 boyundaki oyuncu bu sezon ligde 10 maçta 445 dakika süre alan genç futbolcu, 1 gol 2 asist üretti.

Son güncelleme 16:57 | 13 Ocak 2019
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