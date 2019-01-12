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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’tan ‘istifa’ açıklaması!
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’tan ‘istifa’ açıklaması!

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, istediği transferler yapılmadığı için istifa edeceği iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

12 Ocak 2019 14:41

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, hakkında çıkan istifa ettiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Antalya Belek’te ikinci sezon hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Erol Bulut, hakkında ‘İstanbul’da avukatı ile görüştükten sonra istifa dilekçesi hazırlandı’ ve ‘Almanya Bundesliga’dan teklifler aldı’ şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Teknik direktör Erol Bulut, yaptığı açıklamada, “Bazı medya organlarında çıkan ‘istifa’ haberleri doğru değil” dedi.

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı ise, “İstifayla alakalı söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Erol hocamız takımın başındadır. Ben kamuoyundan ve taraftarlarımızdan bu tip söylentilere inanmamalarını istiyorum.” diye konuştu.

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

12 Ocak 2019 Abdullah Avcı`dan Fenerbahçe yanıtı! Teklif aldı mı? Lider Başakşehir'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüplerin sahiplerinin olmasına karşı olmadığını söyleyerek, “Sermaye ve yabancı yatırımcıyla birlikte ligin de oyuncunun da kalitesi artar” dedi. Başarılı teknik adam, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'den teklif almadığını da açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:14 | 12 Ocak 2019
Erol Bulut Evkur Yeni Malatyaspor
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