Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’tan ‘istifa’ açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, hakkında çıkan istifa ettiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Antalya Belek’te ikinci sezon hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Erol Bulut, hakkında ‘İstanbul’da avukatı ile görüştükten sonra istifa dilekçesi hazırlandı’ ve ‘Almanya Bundesliga’dan teklifler aldı’ şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Teknik direktör Erol Bulut, yaptığı açıklamada, “Bazı medya organlarında çıkan ‘istifa’ haberleri doğru değil” dedi.

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı ise, “İstifayla alakalı söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Erol hocamız takımın başındadır. Ben kamuoyundan ve taraftarlarımızdan bu tip söylentilere inanmamalarını istiyorum.” diye konuştu.

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

Bazı basın ve yayın organlarında Teknik Direktörümüz Erol Bulut'un istifa ettiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Detaylar https://t.co/6Q8CpNe9nM pic.twitter.com/Qso9OMgww9 — Evkur Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) 12 Ocak 2019

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