West Ham, 13 sene sonra evinde Arsenal’i yıktı!

West Ham – Arsenal maçında kazanan, 1-0’lık skorla West Ham oldu. İngiltere Premier Lig’in 22. haftasındaki mücadele, Londra Olimpiyat Stadı’nda oynandı.

West Ham United’a galibiyeti getiren gol, 48. dakikada Rice’dan geldi. West Ham’ın yeni transferi Nasri karşılaşmaya 11’de başlayıp 73 dakika sahada kalırken, golde asisti yapan isim oldu.

Bu sonucun ardından West Ham United, 2006’da oynadığı maçın ardından 13 sene sonra evinde Arsenal’i mağlup etmeyi başardı.

West Ham United 2 maçlık galibiyet hasretini noktaladı ve puanını 31 yaptı. Arsenal ise son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşadı ve 41 puanda kaldı.

Premier Lig’in 23. haftasında Arsenal evinde Chelsea ile derbide karşı karşıya gelecekken, West Ham ise deplasmanda Bournemouth’a konuk olacak.