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Volkan Demirel’in verileri şaşkına çevirdi! Benjamin Button…
Fenerbahçe

Volkan Demirel’in verileri şaşkına çevirdi! Benjamin Button…

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Volkan Demirel, sezon başında kadro dışı kalmasına ve 37 yaşında olmasına karşın Brad Pitt’in canlandırdığı yaşlı doğup gençleşen "Benjamin Button" karakterini hatırlattı

12 Ocak 2019 10:27

Sercan HAMZAOĞLU / İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, antrenmanlardaki formuyla alkış topluyor.

Sezon başı kadro dışı kalan ve yaşı itibariyle “Antrenmanlarda geride kalır ve sezon sonu futbolu bırakır” tarzında birçok yoruma karşın 37'lik kaptan, ünlü aktör Brad Pitt'in canlandırdığı yaşlı doğup gençleşen Benjamin Button'ı hatırlattı.

Ersun Yanal'ın daha önce görevde bulunduğu dönemde elinde bulunan Volkan'ın 5 yıl önceki verileri şimdikilerle karşılaştırıldı.

Testler sonucunda Fenerbahçe kalecisinin 2014 yılında verilerinde geriye gitme olmadığı tam tersine çok sayıda veride daha iyi durumda olduğu tespit edildi.

Kampta başarılı eldivenin vücuttaki takip cihazıyla nabız seri atlayıp kalkma çalışmalarındaki performansı da tam not aldı.

“EN ÖNEMLİ OLACAKSIN”

Ersun Yanal'ın Volkan'a “Senin bu kadar iyi çalışıp döneceğini beklemiyordum. Yaşın itibariyle bu gençlerden daha iyi durumda olmana sevindim. Performansının dışında üstlendiğin ağabey göreviyle benim görev sürem boyunca en önemli ismim olacaksın” dediği öğrenildi.

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Son güncelleme 10:29 | 12 Ocak 2019
Fenerbahçe volkan demirel
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