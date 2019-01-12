Transferleri çiftçiler yapsın!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, futbol kulüplerinin borçlarını eritmek için düğmeye bastı. Türkiye Bankalar Birliği ile “futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi için” anlaşma imzalandı. Projeye göre devlet bankası Ziraat de futbol kulüplerinin tüm borçlarını ödeyecek ve borçları 5 ila 10 yıla kadar varan vadelerle taksitlendirecek.

Bu kapsamda, kulüplere 31 Ocak 2019 tarihine kadar gelir-gider bilançolarını hazırlamaları için süre verildi. Bilançoları inceleyecek olan TBB ve konsorsiyum ortakları, her kulüp için farklı bir plan çıkaracak. Borçların beş yıla kadar taksitlendirilmesi önerisi de değerlendirilecek. Süre de borca ve bilançolara göre belirlenecek.

Yukarıdaki gibi uzun ve ekonomik terimlerle dolu açıklamaların kısa özeti ise aynen şu: Becereksiz ve bol keseden harcama yapan kulüp yöneticilerinin hatalarını, devlet bankası yani halk ödeyecek. Hayatında hiç futbol maçı izlememiş olanlar bile bu borçların ödenmesine katkı sağlamak zorunda kalacaklar.

Neresinden bakarsanız bakın spor ve ekonomi tarihine geçecek bir ayıp. Kulüp yönetimi tutsun; 100 bin liralık futbolcuya 1 milyon Euro versin, 6 hafta sonra göndereceği teknik direktörün sözleşmesine milyonlarca dolarlık ‘garanti para' şartı koysun sonra ‘Zarar ediyoruz, Türk futbolu zor durumda' diye ağlayıp, yardım dilensin.

Madem devletin çiftçi bankası bile bu işlere bulaştırılıyor o zaman her kulübe, Pankobirlik ve Fiskobirlik başta olmak üzere çiftçi kooperatiflerinden birer temsilcinin bulunduğu ‘transfer komitesi' atansın. İnanın daha kârlı işlere imza atarlar…

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