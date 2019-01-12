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THY Euroleague | Buducnost VOLI 75-74 Darüşşafaka Tekfen
Euroleague

THY Euroleague | Buducnost VOLI 75-74 Darüşşafaka Tekfen

THY Euroleague'de normal sezonun 18. haftasında Buducnost VOLI'ye konuk olan Darüşşafaka Tekfen parkeden 75-74 mağlup ayrıldı ve 16. yenilgisini alarak son sırada kaldı.

12 Ocak 2019 00:19

Basketbolda THY Euroleague’in 18. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI’ye 75-74 yenildi. Podgorica kentinde Moraca Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyreğini, ev sahibi Buducnost VOLI 16-14 önde bitirdi. İkinci periyotta daha iyi hücum yapan Darüşşafaka Tekfen, devre arasına 42-36 üstün girdi.

Savunmasını sertleştiren Buducnost VOLI, üçüncü çeyrek sonunda yeniden 58-53 öne geçti. Dördüncü periyotta aradaki skor farkını kapatan ve bitime 13 saniye kala 74-73 öne geçen Darüşşafaka Tekfen, rakibinin son saniyelerdeki basketine engel olmadı ve mücadeleden 75-74 mağlup ayrıldı.

Buducnost VOLI’de 18 sayı kaydeden Edwin Jackson, maçın en skorer oyuncusu oldu. Darüşşafaka Tekfen’de ise Toney Douglas, 14 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı. Bu sonuçla THY Euroleague’de Darüşşafaka Tekfen 16. yenilgisini alarak son sırada kalmaya devam etti. Buducnost VOLI de galibiyet sayısını 4’e çıkararak 15. sırada yer aldı. 11 Ocak 2019 Tahincioğlu All-Star 2019 kadroları belli oldu! Tahincioğlu All-Star 2019´da Avrupa ve Asya karmalarında mücadele edecek basketbolcular belli oldu İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:19 | 12 Ocak 2019
Buducnost VOLI Darüşşafaka Tekfen thy euroleague
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