Son dakika | Ali Koç Soner Ergen’i ziyaret etti, transfer sorusuna cevap verdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BB Erzurumspor maçında tribünden düşerek ağır yaralanan ve bugün taburcu edilen taraftar Soner Ergen’i ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç, “Erzurumspor maçından önce Soner Ergen feci bir kaza geçirdi. Maçtan sonra hastaneye geldiğimizde durum vahimdi. Pek umutlu değildik. Tabii burada Soner'e de bir kutlama yapmamız lazım. Onun azmi, mücadelesi, hayata tutunma arzusu. Tüm bunları bir araya getirdiğiniz zaman feci başlayan bu 26 günlük serüven çok mutlu bir şekilde tamamlanıyor. Herkese geçmiş olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.

Soner Ergen’in iyileşmesini mucize olarak değerlendiren Koç, “Bizim en büyük şansımız, stadımızın yakınında böyle bir hastanenin olmasıydı. Bu bir mucize. Açıkçası Soner’in buradan yürüyerek çıkmasını beklemiyorduk. Çok şanslıyız. Burada bir şey daha yaşadık; Tribün dostluğunun, kardeşliğinin, yoldaşlığının, arkadaşlığının ne kadar kıymetli olduğunu… İlk günlerden beri bir dakika olsun arkadaşları yalnız bırakmadılar. İlerleyen süreçte de nöbetleşe gidip geldiler. Bugün de gördüğünüz gibi taburcu olmasına refakat etmek için herkes burada. Tribün dostluğunun kıymetini bir kez daha burada görmüş olduk. Onlara da teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü için, camiamız için son derece mutlu bir gün. İnşallah böyle bir basın toplantısını bir daha yapmak durumunda kalmayız” dedi.

Soner Ergen’i en kısa sürede tribünlerde görmek istediklerini dile getiren Koç, “Sezonu kapatmadı, onu söyleyeyim. En kısa zamanda tekrar maçlara gelecek. İnşallah ilk maçı da ailesiyle hep beraber bizim yönetim locasında seyrederiz. Soner tabii yönetim locasında rahat etmeyecektir, ona orası biraz lüks kaçar. O en kısa zamanda tribündeki arkadaşlarının yanına dönmek isteyecektir” yorumunda bulundu.

ALİ KOÇ’TAN TRANSFER SORUSUNA YANIT

Öte yandan “Taraftara bir müjde daha vermek ister misiniz? Herkes transferden gelecek iyi haberleri bekliyor” sorusunu cevaplayan Ali Koç, “Her şeyin yeri ve zamanı var. Salı akşamı ‘Camiaya Sesleniş’ programında bunlara yanıt vereceğiz” şeklinde konuştu.

NE YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe taraftarı Emre Soner Ergen, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 16’ncı haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralanmıştı.

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