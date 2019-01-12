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Sevilla’dan çifte transfer! Wöber ve Haddadi…
İspanya La Liga

Sevilla’dan çifte transfer! Wöber ve Haddadi…

Sevilla, Barcelona'da forma giyen Munir El Haddadi'yi ve Ajax'ta forma giyen Maximilian Wöber'i renklerine bağladığını açıkladı.

12 Ocak 2019 00:45

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Barcelona’da forma giyen Munir El Haddadi’yi transfer etmek için Katalan ekibi ile anlaşmaya vardı. Transferde hareketli saatler geçiren Sevilla aynı zamanda Ajax’ın 20 yaşındaki stoperi Maximilian Wöber’i de renklerine bağladı.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, transfer konusunda Barcelona ile anlaşmaya varıldığı ve sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Munir ile sözleşme imzalanacağı duyuruldu. 11 Ocak 2019 Cesc Fabregas resmen Monaco`da! Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, Chelsea'de forma giyen yıldız futbolcu Cesc Fabregas ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İlgili Haberi Oku Barcelona altyapısında yetişen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Munir, Valencia (2016-2017) ve Alaves (2017-2018) takımlarında kiralık olarak forma giymesinin ardından bu sezon Katalan ekibine dönmüştü.

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde’nin fazla forma şansı vermediği Munir, bu sezon 7 lig, ikişer Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası maçında görev yaptı ve 2 gol attı. Sevilla’nın 11 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Wöber ise bu sezon 16 resmi maçta forma giyerken 2 asiste imza attı. 12 Ocak 2019 Büyükşehir Belediye Erzurumspor`da transfer! Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ara transfer döneminde Danimarkalı futbolcu Pierre Kanstrup ile 1,5 artı 1 yıllık anlaşmaya vardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:45 | 12 Ocak 2019
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