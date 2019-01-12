Ryan Babel, Fulham yolunda

Beşiktaş’ta bu sezon kendisinden beklenen performansı sahaya yansıtamayan ve siyah beyazlı kulüple sözleşme uzatma şartlarında anlaşamayan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, İngiltere’nin yolunu tutuyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaşma sağlarken, Beşiktaş Kulübü’nün de İngiliz ekibi ile pazarlık halinde olduğu öğrenildi.

Transferin birkaç gün içerisinde sonuçlanması ve Ryan Babel’in yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ‘Uçan kartal’ paylaşımı ile transferle ilgili dedikodulara yeşil ışık yakmış oldu.

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