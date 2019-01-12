Paris Saint Germain’in gözü Galatasaray’ın yıldızında!

Mesut YILDIRIM / Galatasaray’ın oyuncuları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son iddia Brezilya merkezli. Galatasaray'ın geçen sezon 6 milyon Euro'ya Manchester City'den transfer ettiği ve son şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fernando için Paris St.Germain'in fiyat sorduğu öne sürüldü.

UOL Esporte'nin haberinde, Rabiot ile yolları ayırmaya hazırlanan PSG'nin kadrosuna derinlik katması düşüncesiyle Fernando'ya 2.5 yıllık kontrat sunacağı belirtildi. Yine aynı haberde, Galatasaray'ın 6 milyon Euro bonservis belirlediği yazıldı. Brezilyalı yıldızla Porto'da da çalışan PSG Sportif Direktörü Antero Henrique'nin bu transfer üzerinde durduğu vurgulanıyor.

31 yaşındaki orta sahanın Portekiz vatandaşlığı bulunması ve Fransa'daki yabancı statüsüne takılmayacak olması da PSG'nin işine geliyor. Fransız devi, Fernando'nun alternatifi olarak ise Napoli'den Allan'ı düşünüyor.

“TERİM’İN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK”

PSG iddialarına rağmen Fernando, beİN Sports'a verdiği röportajda, “Kontratımı tamamlamak istiyorum. Hatta daha sonra yeni sözleşme imzalayıp Galatasaray'da devam etmek isterim” dedi.

“Galatasaray'ın tek bir amacı vardır, yukarılarda olup lider bitirmek” ifadesini kullanan Brezilyalı, sözlerini şöyle noktaladı:

“HEDEF ŞAMPIYONLUK”

“Mayıs ayında yine şampiyon olmak istiyoruz. Fatih Terim'in cezası bitiyor. Onun eksikliğini inanılmaz hissettik. Onun dönmesiyle daha iyi işler yapacağız. Bizim ruhumuza ve beynimize girerek maça en iyi şekilde hazırlıyor. Guardiola gibi çok önemli isimlerle çalıştım ve Terim'i de bu isimlerin arasına kesinlikle koyuyorum.”

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