Mehmet Aurelio: ‘Başakşehir büyük ihtimalle şampiyon olur’

Brezilya asıllı Türk eski milli futbolcu ve Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio, TÜFAD’ın düzenlediği 2’nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı’na katıldı.

Mehmet Aurelio, ”TÜFAD çok güzel organizasyon yaptı. Bütün hocalar buraya geliyor, çok mutluyuz” dedi.

Medipol Başakşehir’in iyi takım kurduğunu ifade eden Aurelio, ”Büyük ihtimalle böyle devam ederlerse şampiyonluk yaşayacaklar” diye konuştu.

”FENERBAHÇE’YE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Süper Lig’de istediği sonuçları alamayan ve ilk yarıyı 17’nci sırada tamamlayan Fenerbahçe’ye başarılar dileyen Aurelio, ”Şu anda durumları çok iyi değil ama başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

”TRABZONSPOR’DA ÇOK YETENEKLİ OYUNCULAR VAR”

Aurelio, Trabzonspor’da çok yetenekli oyuncular olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: ”Gerçekten çok iyi oynuyorlar. Bence kısa zamanda yurt dışına da gidebilirler. Gerçekten Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı çok yetenekli oyuncular.”

”MİLLİ TAKIMA BOL ŞANS DİLİYORUM”

A Milli Futbol Takımı’nın şu anda çok iyi gitmediğini ifade eden Mehmet Aurelio, ”Teknik direktörlüğünü Lucescu yapıyor. İnşallah toparlanacaklardır. Bol şanslar diliyorum” dedi.