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Galatasaray’da Younes Belhanda çıkmazı! Bilic istiyor ama….
Galatasaray

Galatasaray’da Younes Belhanda çıkmazı! Bilic istiyor ama….

Garry Rodrigues’i alan Al İttihad, Faslı yıldız için de 7 milyon Euro önerdi. Sarı-kırmızılılar teklifi kabul etti. Fakat kendisine önerilen 4 milyon Euro’yu beğenmeyen Younes Belhanda, zam bekliyor

12 Ocak 2019 11:23

Mesut YILDIRIM / Galatasaray’da ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Marcao ve Emre Taşdemir ile başlayan ara transfer döneminde sarı-kırmızılıların oyuncularına da pek çok teklif geliyor.

Bunlardan bir diğeri de Garry Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya transfer eden Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'tan. Slaven Bilic'in çalıştırdığı kulüp, Younes Belhanda için de Galatasaray'a resmi teklifini yaptı.

7 milyon Euro öneren Suudiler, Belhanda ile de masaya oturdu.

ÖDEME PLANI PÜRÜZÜ

Ödeme planıyla ilgili pürüzlerin olduğu öğrenilirken Cimbom, genel hatlarda anlaşma sağladı. Ancak Faslı 10 numara kendisine verilen parayı beğenmedi. Al İttihad'ın 4 milyon Euro'luk önerisini geri çeviren Belhanda, Galatasaray'dan buna yakın bir rakam almasını gerekçe gösterdi.

Galatasaray'la garanti 3 milyon 350 bin Euro'luk kontratı bulunan 28 yaşındaki futbolcu, puan-prim ödemeleri dahil edildiğinde 4 milyon Euro'ya yakın bir kazanç elde ediyor.

MENAJERİ DOĞRULADI

Bilic’in ısrarla istemesi sonucu Al İttihad'ın yeni ve zamlı bir teklif yapması bekleniyor. Younes Belhanda'nın menajeri de teklifi doğruladı.

Radyospor'a konuşan menajer William D'avila, “İttihad, şu anda mali olarak Suudi Arabistan'ın en güçlü kulübü. Rodrigues, Da Costa ve PAOK'tan Prijovic'i transfer ettiler. Şimdi de Belhanda'yı istiyorlar. Teklif verdiler. Ancak henüz anlaşmış değiliz. Müzakere etmemiz gereken detaylar var” dedi.

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Son güncelleme 11:23 | 12 Ocak 2019
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