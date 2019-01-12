Galatasaray Almanya’da galip gelemedi!

Galatasaray, devre arasındaki 2. hazırlık maçında Almanya’da RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Bruma transferinde yapılan anlaşma dahilinde Red Bull Arena’da oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

RB Leipzig, karşılaşmanın 34. dakikasında Poulsen’in golüyle öne geçerken, Galatasaray’a beraberliği getiren gol 56. dakikada Martin Linnes’ten geldi.

GALATASARAY’DA FORVET SİNAN

Galatasaray’da Fatih Terim sahaya İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Mariano, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Yunus, Feghouli, Sinan 11’iyle çıkarken, ileri uçta Sinan Gümüş ve Feghouli değişmeli olarak oynadı.

LEIPZIG’DE BRUMA SAKATLANDI

RB Leipzig’de Portekizli yıldız Bruma, karşılaşmaya 11’de başlarken, talihsiz bir sakatlık yaşadı. 70. dakikada Selçuk İnan’ın müdahalesiyle yerde kalan Bruma, iki kişinin yardımıyla soyunma odasına taşındı.

SIRADAKİ MAÇ TÜRKİYE KUPASI

Devre arasındaki çalışmalarını noktalayan Galatasaray, 15 Ocak’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de 18. haftasda ise 19 Ocak’ta evinde Ankaragücü’nü konuk edecek.

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