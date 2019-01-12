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Fenerbahçe’de zarar etmeyen tek şube! ‘Keşke Türkiye’de rakibimiz olsa’
Diğer Sporlar

Fenerbahçe’de zarar etmeyen tek şube! ‘Keşke Türkiye’de rakibimiz olsa’

Türkiye’de yelken sporunun lokomotifi sarı-lacivertli kulüp, başarılı isimler yetiştiriyor. Sporcular, olimpiyatta ilk madalyayı kazanmayı hedef olarak belirledi.

12 Ocak 2019 10:06

İrfan YİRMİBEŞ / Maddi sıkıntılarla boğuşan Fenerbahçe'nin zarar etmeyen tek şubesi yelken.

Popüler bir spor olmadığı için çok gündeme gelmeyen şubeyi yöneten Selma Altay Rodopman ve sarı-lacivertli sporcular, SÖZCÜ'yü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde ağırladı.

“AVRUPA’YI AYAKLARINA GETİRDİK”

Selma Altay Rodopman: “2015'te şube sorumlusu olarak göreve geldiğimde 4 yıllık bir program yaptık. Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemize yelkendeki ilk madalyasını getirmek. Yılda 800 kişiye eğitim veriyoruz. Türkiye'de 3 bin yelken sporcusunun 483'ü bizde bulunuyor.”

“Fenerbahçe, 9 branşta faaliyet gösteren bir spor kulübü olarak çok önemli işler yapıyor. Başarı için olmazsa olmaz olan kulüp-sporcu-sponsor birlikteliği ile çok önemli bir mesafe kat ettik. Burada sporcu ailelerinin desteklerini de unutmamak lâzım.”

“Hollanda’dan başantrenör getirdik, Türkiye'de yaşıyor. Altyapıdaki bütün antrenörleri eğitiyor. ‘Eğitmeni de eğit' düşüncesiyle hareket ediyoruz.”

Deniz Çınar, Alp Rodopman, Alican Kaynar, Çağla Dönertaş, Ateş Çınar

Alican Kaynar: “Tokyo 2020, üçüncü olimpiyatım olacak. Son 4 senede uluslararası arenada çok ilke imza attık. Olimpiyata madalya hedefiyle gitmek güzel. Olimpiyatlarda madalya Türkiye'de yelkenin seyrini değiştirir. Madalyanın rengi çok önemli değil”

“KEŞKE TÜRKİYE’DE RAKİBİMİZ OLSA”

Ateş Çınar: “Toplamda 3 kez olimpiyatlarda yer aldım. Tokyo 2020'de de hedefimiz madalya. Bugüne dek hiçbir olimpiyata bu kadar düzenli ve büyük bir destekle hazırlanmadık. Türkiye'de iyi bir rakibimizin olması bizi daha iyi yerlere taşır.”

“İMKANLAR DÜNYA ÇAPINDA”

Deniz Çınar: “Olimpiyat madalyası ülkemizde yelkenin seyrini değiştirecek. 3 farklı kulüpte olimpiyatlara hazırlandık. Fenerbahçe Doğuş açık ara en iyisi. İtalyan, Fransızlar gibi dünya standartlarında bir hazırlık dönemi yaşıyoruz.”

Çağla Dönertaş: “Dünya Şampiyonası'nı ilk 10'da bitirdim. Olimpiyatlarda madalya gelirse çok daha güzel olur. F.Bahçe'nin kurduğu sistemle hem spora odaklanabiliyoruz hem de gelecek kaygımız yok. Çünkü burada çok iyi imkânlar sunuluyor.”

“ASIL HEDEF 2024”

Alp Rodopman: “Takımın en genç üyesiyim. MBA programım 2020'de başlayacağı için bu tarihe kadar tek hedefim tam konsantre şekilde olimpiyatlara hazırlanmak. İlk olimpiyatında madalya alan sporcu çok nadir. Asıl hedefim 2024'ten madalya ile dönmek.”

Son güncelleme 17:17 | 12 Ocak 2019
Fenerbahçe Selma Altay Rodopman Yelken Şubesi
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