Chelsea zorlandı, Willian kazandırdı

İngiltere Premier Lig’in 22. haftasında Chelsea evinde Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge’de oynanan mücadeleyi Sarri’nin öğrencileri 2-1’lik skorla kazandı.

Chelsea’ye galibiyeti getiren goller 9. dakikada Pedro ile 57. dakikada Willian’dan geldi. Newcastle’ın tek sayısını ise 40. dakikada Clark kaydetti.

Bu sonucun ardından Chelsea son 4 maçta 3. galibiyetini aldı ve 47 puana yükseldi. Newcastle United ise üst üste 2. maçından da yenilgiyle ayrılarak 18 puanda kaldı.

Premier Lig’in 23. haftasında Chelsea Arsenal ile devam maçta karşılaşacakken, Newcastle United ise evinde Cardiff’i konuk edecek.

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