Cenk Tosun kararını verdi! Everton’dan ayrılmak istemiyor…

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, kendisine gelen transfer tekliflerine rağmen kulübünden ayrılmak istemiyor.

Milliyet gazetesinin haberine göre, İngiltere’den 4, İspanya’dan da 2 kulübün Cenk Tosun’u aradığı öğrenilirken, 27 yaşındaki milli futbolcunun yedek kalmasına rağmen Everton’dan ayrılmayı düşünmediği kaydedildi.

“Formayı geri almak için daha çok mücadele vereceğim”

Cenk Tosun’un ayrıca yakın çevresine de, “Buradan bir yere gitmeyeceğim. Everton taraftarı beni çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Formayı geri almak için pes etmek yerine daha çok mücadele vereceğim.” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Öte yandan Everton’da istediği kadar forma şansı bulamayan ve satış listesine koyulan Cenk Tosun’un antrenman fotoğrafları paylaşmaya devam etmesi de dikkat çekti.

İşte Cenk Tosun’un son paylaşımı

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