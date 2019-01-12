SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Öğretmen atamasında ‘sözlü mülakat’ isyanı!
Cenk Tosun kararını verdi! Everton’dan ayrılmak istemiyor…
İngiltere Premier Lig

Cenk Tosun kararını verdi! Everton’dan ayrılmak istemiyor…

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, kulübünden ayrılmak istemiyor.

12 Ocak 2019 20:31

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, kendisine gelen transfer tekliflerine rağmen kulübünden ayrılmak istemiyor.

Milliyet gazetesinin haberine göre, İngiltere’den 4, İspanya’dan da 2 kulübün Cenk Tosun’u aradığı öğrenilirken, 27 yaşındaki milli futbolcunun yedek kalmasına rağmen Everton’dan ayrılmayı düşünmediği kaydedildi.

“Formayı geri almak için daha çok mücadele vereceğim”

Cenk Tosun’un ayrıca yakın çevresine de, “Buradan bir yere gitmeyeceğim. Everton taraftarı beni çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Formayı geri almak için pes etmek yerine daha çok mücadele vereceğim.” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Öte yandan Everton’da istediği kadar forma şansı bulamayan ve satış listesine koyulan Cenk Tosun’un antrenman fotoğrafları paylaşmaya devam etmesi de dikkat çekti.

İşte Cenk Tosun’un son paylaşımı

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Ready for Bournemouth #CT14 #Toffees #TheBeastFromTheEast #Tosunpaşa @everton

Cenk Tosun (@cenktosun14)’in paylaştığı bir gönderi ()

12 Ocak 2019 West Ham, 13 sene sonra evinde Arsenal`i yıktı! İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında West Ham, Arsenal'i 1-0 mağlup etti ve evinde rakibini 13 sene sonra devirmeyi başardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:31 | 12 Ocak 2019
Cenk Tosun everton ingiltere transfer
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR