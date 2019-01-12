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CANLI YAYIN: Leipzig Galatasaray canlı izle! Maçta gol perdesi açıldı…
Galatasaray

CANLI YAYIN: Leipzig Galatasaray canlı izle! Maçta gol perdesi açıldı…

Leipzig Galatasaray maçı canlı yayın! Galatasaray Leipzig karşısında oynadığı hazırlık maçında 1-1 beraberliği yakaladı. Armindo Bruma'nın Lepizig'e transferinin gerçekleştiği anlaşmada Galatasaray Leipzig özel maçı maddesi yer alıyordu. Peki, Leipzig Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Leipzig Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı ve GS TV canlı yayın...

12 Ocak 2019 16:35

Lige verilen arada Almanya’da kampa giren Galatasaray Leipzig ile Red Bull Arena'da özel bir maç yapacak. Galatasaray, ilk hazırlık maçını geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor ile oynamış ve sahada 3-3 ile beraberlikle ayrılmıştı. Genç isimlerin de forma şansı bulacağı maçta as futbolcular da form tutmak için sahada mücadele verecek. Galatasaray, 2017-2018 sezonu öncesi Bruma’nın Lepizig’e transferi anlaşması gereği ilgili, sözleşmede iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı. Peki Leipzig Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçını izlemek isteyenler için GS TV canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

LEİPZİG GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

LEİPZİG GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

12 Ocak Cumartesi günü Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da oynanacak müsabaka, saat 17:00’de başlayacak.

Galatasaray Leipzig maçını GS TV’den naklen yayınlacağını duyurdu.

GALATASARAY İLK 11’İ

Galatasaray: İsmail, Mariano, Maicon, Belhanda, Sinan, Linnes, Donk, Ndiaye, Fernando, Yunus, Feghouli

Yedekler: Muslera, Batuhan, Ahmet, Selçuk, Ömer, Onyekuru, Atalay, Gökay, Mustafa, Ozan, Celil, Muğdat

12 Ocak 2019 Canlı yayın GS TV nasıl izlenir? İşte GS TV frekans ayarları… Galataray Leipzig maçı ile hazırlıklarını devam ediyor. Galatasaray Leipzig maçı hangi kanalda sorusuna cevap ararken hazırlık maçının GS TV'de yayınlanacağı açıklandı. Peki, GS TV nasıl izlenir? İşte, GS TV izleme yolları… İlgili Haberi Oku

GS TV FREKANS BİLGİLERİ

GS TV’nin Türksat uydusundaki frekans bilgileri 11676 V 24444 Türksat 42E şeklindedir.

Türksat 11676 V 24444 3/4 Digiturk: 75. kanal Eutelsat 7A / 7B 11554 H 30000 5/6

12 Ocak 2019 Galatasaray`da Younes Belhanda çıkmazı! Bilic istiyor ama.... Garry Rodrigues'i alan Al İttihad, Faslı yıldız için de 7 milyon Euro önerdi. Sarı-kırmızılılar teklifi kabul etti. Fakat kendisine önerilen 4 milyon Euro'yu beğenmeyen Younes Belhanda, zam bekliyor İlgili Haberi Oku

İLK HAZIRLIK MAÇI ESKİŞEHİR İLE

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı kamp çalışmaları için Almanya’nın köklü ekiplerinden Leipzig ile bir hazırlık maçı yapacak. Geçtiğimiz günlerde ilk hazırlık maçını Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile yapan Galatasaray, o maçtan 3-3’lük skorla ayrılmıştı.

Son güncelleme 18:18 | 12 Ocak 2019
canlı izle galatasaray
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
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Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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