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GS TV nasıl izlenir? İşte GS TV frekans ayarları…
Galatasaray

GS TV nasıl izlenir? İşte GS TV frekans ayarları…

Galataray Leipzig maçı ile hazırlıklarını devam ediyor. Galatasaray Leipzig maçı hangi kanalda sorusuna cevap ararken hazırlık maçının GS TV'de yayınlanacağı açıklandı. Peki, GS TV nasıl izlenir? İşte, GS TV izleme yolları…

12 Ocak 2019 16:43

Galatasaray Leipzig ile Redbull Arena’da özel bir maç yapacak. Güçlü rakibi karşısında Galatasaray’ı izlemek isteyen taraftarlar “GS TV nasıl izlenir” sorusuna yanıt arıyor. İşte, GS TV izleme yolları ve GS TV frekans ayarları…

GS TV FREKANS BİLGİLERİ

GS TV’nin Türksat uydusundaki frekans bilgileri 11676 V 24444 Türksat 42E şeklindedir.

Türksat 11676 V 24444 3/4 Digiturk: 75. kanal Eutelsat 7A / 7B 11554 H 30000 5/6

GS TV’NİN İZLENEBİLECEĞİ DİĞER YOLLAR

Galatasaray.com’dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

12 Ocak 2019 Leipzig Galatasaray maçı canlı izle! GS hazırlık maçında güçlü rakip karşısında Leipzig Galatasaray maçı canlı yayın! Leipzig Galatasaray hazırlık maçı için Red Bull Arena'da karşı karşıya geliyor. Armindo Bruma'nın Lepizig'e transferinin gerçekleştiği anlaşmada Galatasaray Leipzig özel maçı maddesi yer alıyordu. Peki, Leipzig Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Leipzig Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı ve GS TV canlı yayın... İlgili Haberi Oku

LEİPZİG GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

12 Ocak Cumartesi günü Almanya’nın Leipzig şehrindeki Red Bull Arena’da oynanacak müsabaka, saat 17:00'de başlayacak.

Galatasaray Leipzig maçını GS TV'den naklen yayınlacağını duyurdu.

Son güncelleme 16:52 | 12 Ocak 2019
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1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
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19 8 31
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