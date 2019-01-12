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Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da transfer!
BB Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da transfer!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ara transfer döneminde Danimarkalı futbolcu Pierre Kanstrup ile 1,5 artı 1 yıllık anlaşmaya vardı.

12 Ocak 2019 00:34

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Danimarkalı savunma oyuncusu Pierre Kanstrup ile anlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin 29 yaşındaki stoper ile 1,5 artı 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Ara transfer döneminde uzun süredir sessizliğini koruyan Erzurumspor, aradığı stoperi Danimarka’nın Aarhus takımında buldu. Defans hattında takıma önemli katkılar sunması beklenen Kanstrup, sağlık kontrolünden geçti. Deneyimli futbolcu, önümüzdeki günlerde resmi imzayı atarak takımla çalışmalara başlayacak. 12 Ocak 2019 Çaykur Rizespor`da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Çamdalı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:34 | 12 Ocak 2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Pierre Kanstrup spor toto süper lig
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