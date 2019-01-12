Beşiktaş’ın hazırlık maçı iptal edildi!

Beşiktaş’ın, Almanya 2. Lig takımlarından Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

Siyah-beyazlı takımın, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde kamp yaptığı otelin sahasında oynaması planlanan maç aşırı yağmur nedeniyle iptal oldu.

Karşılaşmayı izlemeye gelen 50 kadar taraftar da bir süre tribünde bekledikten sonra tesisi terk etti.

Antalya’da iki hazırlık maçı yapan siyah-beyazlılar, Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport’u 1-0, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Afjet Afyonspor’u da 5-1 yenmişti.

Antalya kampı sona eren Beşiktaş, bu akşam İstanbul’a dönecek.

Futbol Takımımızın bugün saat 15.00'te Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.#Beşiktaş — Beşiktaş JK (@Besiktas) 12 Ocak 2019

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