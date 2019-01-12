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Beşiktaş’ın hazırlık maçı iptal edildi!
Beşiktaş

Beşiktaş’ın hazırlık maçı iptal edildi!

Beşiktaş'ın Alman takımlarından Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık karşılaşması yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi

12 Ocak 2019 14:45

Beşiktaş’ın, Almanya 2. Lig takımlarından Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

Siyah-beyazlı takımın, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde kamp yaptığı otelin sahasında oynaması planlanan maç aşırı yağmur nedeniyle iptal oldu.

Karşılaşmayı izlemeye gelen 50 kadar taraftar da bir süre tribünde bekledikten sonra tesisi terk etti.

Antalya’da iki hazırlık maçı yapan siyah-beyazlılar, Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport’u 1-0, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Afjet Afyonspor’u da 5-1 yenmişti.

Antalya kampı sona eren Beşiktaş, bu akşam İstanbul’a dönecek.

11 Ocak 2019 Şenol Güneş`ten flaş Burak Yılmaz açıklaması: `Kefilim` Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve yeni transfer Burak Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:31 | 12 Ocak 2019
beşiktaş Greuther Fürth
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