Los Angeles Lakers şampiyonu devirdi! LeBron James maçı tamamlayamadı

Amerikan Basketbol Ligi’ne (NBA) 5 maçla devam edildi. LeBron James’in üçüncü periyotta kasığından sakatlandığı maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda Golden State Warriors’ı 127-101 yenerek bu sezon 20. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte Andre Iguodala 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Kevin Durant 21, Stephen Curry 15 sayıyla maçı tamamladı.

LeBron James`ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! `Bu Yahudi parasını alıyoruz ve...` Los Angeles Lakers'ın dünyaca ünlü yıldızı LeBron James'in yaptığı bir paylaşım, Yahudilerin tepkisini çekti. LeBron James, gelen tepkiler üzerine özür diledi. İlgili Haberi Oku

Kyle Kuzma’nın 19 sayı ürettiği Lakers’ta LeBron James 17 sayı, 13 ribaunt, Ivica Zubac 18 sayı, 11 ribauntla “double double” yaptı.

Irving galibiyeti getirdi

Boston Celtics, normal süresi 108-108 sona eren mücadelede Philadelphia 76ers’ı 121-114 mağlup etti. Celtics’te Kyrie Irving 40 sayı, 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynarken, Jayson Tatum 23 sayı, 10 ribauntla “double double” yapan bir başka isim oldu.

Joel Embiid’in 34 sayı, 16 ribauntluk performans sergilediği konuk ekipte ise 9 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz 3 sayı, 3 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 101-127

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 95-109

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 113-109

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 121-114

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 117-96