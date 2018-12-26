Islam Slimani: ‘Geri dönmek mi? Neden olmasın…’

Fenerbahçe’nin tartışılan santrforu Islam Slimani, Portekiz basınına açıklamalarda bulunurken bir gün yeniden Sporting’e dönmek istediğini açıkladı. Ligde kaydettiği bir golle hayal kırıklığı yaşatan Slimani, Sporting’de yerine transfer edilen Bas Dost hakkında da konuştu.

Cezayirli golcü, “Sporting’e geri dönmek mi? Neden olmasın? Ancak şu anda Fenerbahçe ile bir sözleşmem var ve bu doğrultuda üzerime düşeni yapacağım. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz. Futbolda asla ‘asla’ demeyeceksin. Tabii ki umarım bir gün Sporting’e geri dönerim” ifadelerini kullandı.

Yerine transfer edilen Hollandalı golcü Bas Dost için de konuşan tecrübeli futbolcu, “Onunla ilgili fikrim hiç değişmedi. Çok iyi bir oyuncu ve istatistikleri de büyük bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Umarım takımım şampiyon olmasına yardımcı olur” diye konuştu. Slimani`den mendil satan çocuklara 100 TL harçlık Fenerbahçeli futbolcu İslam Slimani, Spor Toto Süper Lig'in devre arasına girmesinin ardından yılbaşı tatilini geçirmek üzere ülkesi Cezayir'e gitti. Slimani, Atatürk Havalimanı'nda mendil satan Suriyeli çocuğa 100 TL harçlık verdi. İlgili Haberi Oku