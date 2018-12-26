Galatasaray’ın yıldızı Belhanda’ya iki talip

Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Faslı yıldız Younes Belhanda yeniden transfer haberlerinin öznesi oldu. Fransa medyasında, ülkenin iki takımı, Monaco ve Nice'in Belhanda ile ilgilendiği haberleri yer aldı. Nice, sezon başında da bu oyuncuyu kiralamak istemişti. Monaco'nun ise kötü gidişten kurtulmak için tecrübeli futbolcu için kiralama teklifi yapacağı vurgulandı. Belhanda bu sezon Galatasaray’da forma giydiği 15 maçta 5 asist yaptı.

Felipe Melo`ya ülkesinde ilginç ödül! Palmeiras forması giyen Felipe Melo, takımının şampiyonluğu ile sonuçlanan sezonun ardından yapılan bir oylamada ligde sezonun en gaddar oyuncusu seçildi. Melo çıktığı 29 maçta 19 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. İlgili Haberi Oku

Öte yandan Galatasaray’da sezonun ilk yarısında Younes Belhanda, Serdar Aziz ve Badou Ndiaye ile birlikte, en hırçın futbolcular olarak da öne çıktı. Ligin geride kalan bölümünde Belhanda 1 kırmızı 3 sarı, Serdar Aziz 1 kırmızı 2 sarı, Ndiaye de birer kımızı ve sarı kart gördü. Sarı-kırmızılı takımda Mairano ve Fernando da altışar kezle en fazla sarı kart gören oyuncular oldu.