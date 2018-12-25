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Tottenham Menajeri Pochettino evlilik yıl dönümünde ilginç skorlu galibiyet aldı
İngiltere Premier Lig

Tottenham Menajeri Pochettino evlilik yıl dönümünde ilginç skorlu galibiyet aldı

Everton deplasmanında alınan 2-6'lık galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tottenham Menajeri Pochettino "Bugün eşimle 26. evlilik yıl dönümümüz. Aklıma maçtan çok alacağım hediye vardı. Sanırım bu sonuç en güzel hediye oldu" dedi.

25 Aralık 2018 15:07

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın Menajeri Mauricio Pochettino, deplasmanda 6-2 kazandıkları Everton maçının ardından esprili bir basın toplantısı düzenledi. Alınan 2-6’lık sonuca göndermede bulunan Mauricio Pochettino “Bugün eşimle 26. evlilik yıl dönümümüz. Bütün gün ne hediye alacağımı düşündüm. Hatta maç boyunca aklımda eşime alacağım hediye vardı. Sanırım aldığımız galibiyet en güzel hediye oldu. Bu galibiyeti büyük aşkım eşime armağan ediyorum” dedi.

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Yıl dönümlerinin enerjilerine inandığını söyleyen Mauricio Pochettino “Bu inanılmaz! 26. evlilik yıl dönümüm ve skor 2-6! Elbette bunun bir tesadüf olduğunu biliyorum. Ama bazen tesadüften ötesi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Mauricio Pochettino, eşine başka bir hediye alıp almadığı sorulduğunda ise “Ona olan aşkım yeter” cevabını verdi.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Tottenham, 18 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig’de lider Liverpool’un 6 puan gerisinde 42 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son güncelleme 15:12 | 25 Aralık 2018
ingiltere premier lig Mauricio Pochettino Tottenham