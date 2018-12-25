Son dakika! Fikret Orman, Beşiktaş’ın gündemini değerlendirdi! ‘5-6 oyuncu ile yollar ayrılacak!’

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının sona ermesinin ardından katıldığı bir televizyon programında Beşiktaş’ın gündemini ve siyah-beyazlıların durumunu değerlendirdi. Orman canlı yayında flaş açıklamalarda bulunurken transfer dönemi ile ilgili olarak da ipuçları verdi.

İŞTE FİKRET ORMAN’IN AÇIKLAMALARI:

“Artık gençleşmeye yöneldik. Sizinle kontratı olan futbolcu hedefinden saptığı zaman biraz ağızları konuşmaya başlıyor ayakları konuşmayı bırakıyor. Bireysel hesaplara, bireysel kariyerlerine yöneliyor. Takım hedefinden uzaklaşılıyor böylece. Şu anki gerçeğimiz bu.”

Geçen sezon ilk yarı çok puan kaybettik. Galatasaray’ı yensek şampiyon olabilecekken, yenildik ve dördüncü olduk. Bunu beklemiyorduk. Döviz yükselince kadromuz şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için kuruluydu. Bu, sıkıntı oluşturdu.”

‘5-6 OYUNCUYLA YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ’

“Pepe’nin yıllık maliyeti Beşiktaş’a 4.5 milyon euro’ydu. Performansından memnun değildik. Ayrıca babasıyla ilgili bir sağlık durumu vardı. Sadece Pepe değil, devre arasında 5-6 oyuncuyla daha yollarımızı ayıracağız. Günü gelince açıklama yaparız.”

Beşiktaş`ta `Güneş` batıyor! Beşitkaş son döneminin en kötü sezonunu geçiriyor. Beşiktaş yönetimi, 2015-18 yılları arasındaki güçlü kadroyu koruyamadı. Takviyeler başarısız oldu. Kadrodaki tecrübeli isimler sorumluluk almaktan kaçındı. Takım yaşlandı. Saha içi lideri bulunamadı. ‘Yorgun Güneş'in aklı, Demirören ile yaptığı görüşmenin ardından A Milli Takım'da kaldı. İlgili Haberi Oku

“Burak Yılmaz için konuş konuş dilimde tüy bitti. Neden sadece Beşiktaş? Galatasaray’ın santrforu yok. Neden Galatasaray’a sorulmuyor? Burak Yılmaz, Beşiktaşlı. Beşiktaşlılığını da gizleyen birisi değil. Babası da çok iyi Beşiktaşlıdır. Bunları söylüyorum ama söylemem transfer edeceğiz anlamına gelmez.”

‘2 VEYA 3 OYUNCU ALACAĞIZ’

“2 veya 3 oyuncu alacağız. Şenol Güneş ile bir toplantı yapacağız. Eksik yerleri, gerekli yerleri konuşacağız ve gerekli hamleleri yapacağız. 1 veya 2 stoper alacağız. Oğuzhan Özyakup çok iyi çocuktur. İyi bir futbolcu, 3 senedir kaptan. Ondan beklentimiz çok yüksek ama 1 senedir ortada çok fazla yok.”

“Şenol Hoca ile sözleşmemiz sezon sonuna kadar devam ediyor. Benim başkanlık dönemim de sezon sonuna kadar devam ediyor. Benden sonra gelecek kişiler buna göre strateji yapmasınlar diye buna göre sözleşme yaptım.”

‘BENİM YOKTAN VAR ETTİĞİM EKONOMİNİN HESABINI BENDEN SORUYORLAR!’

“Benim yaptığım, yoktan var ettiğim bir ekonominin hesabını bana sormaya kalkıyorlar! ‘Beşiktaş oyuncu sattı’ diyorlar. Kim aldı o oyuncuları da sattı? Cenk’i 500 bin euro’ya alıp 23 milyon euro’ya ben sattım. Beşiktaş’ı bu yapıya ulaştırabilmek için yaptım bunları.”

Beşiktaş ilk yarıda beklentileri karşılayamadı Bu sezon aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamayan ve şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Beşiktaş, 1994-1995 sezonundan beri ilk yarılardaki ikinci en kötü performansını sergiledi. İlgili Haberi Oku