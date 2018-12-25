Serdar Ali Çelikler: Beceriksizin kovulması şart!

Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak Süper Lig’de ilk devreyi 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe’yi değerlendiren Serdar Ali Çelikler sarı lacivertli takım için flaş açıklamalarda bulundu. İşte Çelikler’in açıklamaları…

DÖRT KRİTİK NOKTA DEĞİŞMİŞ

Herkes geçen yıldan iki oyuncu farklı sanıyor. Geçen sene Fenerbahçe'nin ideal 11'i şöyleydi:

Volkan – Şener – Roman -Skrtel – Hasan Ali – Josef – Mehmet – Dirar – Giuliano – Aatıf (Valbuena-Ekici) Janssen (Fernandao – Soldado)

Yani aslında sadece iki oyuncu değil. En az dört kritik noktada oyuncular değişmiş.

KUSURA BAKMASIN, KALE BOŞ

Kale boşalmış. (Harun kusura bakmasın, büyük takım kalecisi değil. Kameni onun önünde). Josef de Sozua, Giuliano ve santraforun yerleri doldurulamadı.

EN KÖTÜ 3 TRANSFER…

Üstelik bu yapılırken maliyet azaltılacak denildi ama Slimani ve Ayew ikilisinin kiralama maliyetleri 10.5 milyon Euro'yu buldu. (kiralama + yıllık alacaklar). Bana göre Benzia ile birlikte en kötü 3 transfer bunlar.

REYES VE FREY MUTLAKA ARAŞTIRILMALI

Reyes ve Frey transferleri ise muhakkak araştırılmalı. Bir takım düşünün 11 yeni transfer yapıyor ve bir önceki sezondan daha kötü bir kadro ortaya çıkıyor. Tam 5 tane kalecisi var ama en iyisi, sezon başında gönderilmesi gerekirken devam edilen ama sezon içinde kadro dışına alınan isim…

BAŞTAN SONA YIKILMIŞ DEMEKTİR

Fenerbahçe o kadar berbat bir transfer dönemi geçirdi ki ilk 17 haftada tek bir dakika dahi oynamayan yeni transferi var. (Tolga Ciğerci). Daha 15. haftada üçüncü teknik adam göreve getirilmişse futbol projesi baştan sona yıkılmış demektir.

COMOLLI’NİN TAKIMI KÜME DÜŞMÜŞTÜR

Damien Comolli’nin kurduğu takım küme düşmüştür. Ersun Yanal ve Ali Koç’un Fenerbahçe gerçeklerine uygun en az 3 kaliteli ismin kadroya dahli şarttır. Arogan beceriksizin de kovulması…