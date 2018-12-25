Onazi’ye hastane odasında sürpriz… Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ziyaret etti

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ogenyi Onazi’ye tedavi olduğu hastanede sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Ahmet Ağaoğlu, kesilen doğum günü pastasını Onazi’ye yedirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp Başkanı Ağaoğlu’nun akşam saatlerinde İstanbul’da aşil tendonundan ameliyat olan Ogenyi Onazi’ye, operasyonun ardından doğum günü kutlaması yaptığı belirtildi. Ahmet Ağaoğlu, 26 yaşına giren futbolcu için tedavi olduğu hastane odasında pasta keserek, bir an önce iyileşerek takımdaki yerini alması temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Onazi’nin ise Ağaoğlu’nun sürprizi ve temennileri için teşekkür ettiği ifade edildi.