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Onazi’ye hastane odasında sürpriz… Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ziyaret etti
Trabzonspor

Onazi’ye hastane odasında sürpriz… Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ziyaret etti

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ogenyi Onazi'ye tedavi olduğu hastanede sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Ahmet Ağaoğlu, Onazi'ye eliyle pasta yedirdi.

25 Aralık 2018 09:44

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ogenyi Onazi’ye tedavi olduğu hastanede sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Ahmet Ağaoğlu, kesilen doğum günü pastasını Onazi’ye yedirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp Başkanı Ağaoğlu’nun akşam saatlerinde İstanbul’da aşil tendonundan ameliyat olan Ogenyi Onazi’ye, operasyonun ardından doğum günü kutlaması yaptığı belirtildi. Ahmet Ağaoğlu, 26 yaşına giren futbolcu için tedavi olduğu hastane odasında pasta keserek, bir an önce iyileşerek takımdaki yerini alması temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Onazi’nin ise Ağaoğlu’nun sürprizi ve temennileri için teşekkür ettiği ifade edildi.

Son güncelleme 09:55 | 25 Aralık 2018
ahmet onazi Onazi trabzonspor