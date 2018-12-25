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Manchester United’dan Jose Mourinho’yu şoke eden hareket! Kovulduktan 5 dakika sonra…
İngiltere Premier Lig

Manchester United’dan Jose Mourinho’yu şoke eden hareket! Kovulduktan 5 dakika sonra…

Manchester United tarafından görevine son verilen Jose Mourinho'nun ofisini toplamasını bile beklenilmediği ortaya çıktı. Manchester United yönetiminin, Jose Mourinho ile yaptığı ayrılık konuşmasından sadece beş dakika sonra görevlileri temizlemesi için Portekizli teknik adamın ofisine gönderdiği öğrenildi.

25 Aralık 2018 12:36

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da görevine son verilen Jose Mourinho’nun, ofisini bile toplayamadan kulüpten ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi. İngiliz The Sun’dan Daniel Cutts’un haberine göre Manchester United yönetimi, Jose Mourinho ile yaptığı ve görevine son verildiğini söylediği görüşmeden beş dakika sonra, kulüp çalışanlarını Portekizli teknik adamın ofisini temizlemek için gönderdi.

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Temizlik görevlileri, Jose Mourinho’nun eşyalarını toplamasını beklemeden ofisi boşalttı. Jose Mourinho’nun kişisel eşyalarını, duvardaki resimlerini, ödüllerini ve dosyalarını bir koliye dolduran görevliler, daha sonra odadan ayrıldı. Görevlilerin, Jose Mourinho’nun eşyalarının yer aldığı kolileri bir araca yüklediği belirtildi. Old Trafford’da çalışan bir yetkili, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Kulüp, saygısız bir davranışta bulundu. Görevliler, Jose Mourinho kovulduktan sadece dakikalar sonra ofisine girdi. Jose Mourinho’nun Manchester United’daki varlığı, dakikalar içinde yok edildi. Bütün eşyalarını transit bir arabaya yükleyip götürdüler” dedi.

Manchester United yönetiminin, Jose Mourinho’ya böyle davranmasına neden olarak Portekizli teknik adamın kulübün geleneği haline gelen Noel yemeğine katılmaması gerekçe gösterildi.

Son güncelleme 12:36 | 25 Aralık 2018
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