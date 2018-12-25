Fenerbahçe’ye Burak-Onur lazım

Fenerbahçe’de iki önemli ve öne çıkan sıkıntı olduğunu görüyorum. En önemli sorun, ofansif orta saha ve sağ-sol önde oynayan futbolcuların yani Ayew ve Benzia'nın özelliklerinin bu mevkilere uygun olmaması. 4-1-4-1 düzeninde oynadığınız zaman, kanat oyuncularının mutlaka sprinter özelliği olmalı, birebirde adam geçmeli, sağdan ve soldan ortalar yapabilmeli, ters taraftan atılan ortalarda da ikinci bir santrfor gibi ceza sahasına girip kendine gol atacak pozisyon yaratmalı. Ama ne yazık ki, Fenerbahçe'deki bu oyuncuların özelliği bu sisteme uygun değil. Yani sarı-lacivertlilerin Quaresma ve Babel gibi oyunculara ihtiyacı var.

Ersun Hoca, elindeki kadroya en uygun şekilde ilk 11 sahaya sürse de biraz da mecburiyetten 4 tane aynı özellikte oyuncuyu orta sahada oynattı. Ayew, Mehmet Ekici, Benzia ve Eljif'in özellikleri birbirine benziyor. Halbuki bu oyunculardan en fazla ikisi oynamalı. Çünkü bu iki oyuncunun sahada yapacağı görevi 4 kişiye yaptırmakta, bu da takımın üreteceği birçok pozisyonu engellemektedir. Mehmet Topal gibi üst seviye bir oyuncu bu kadar pas hatası yaparsa sarı-lacivertlilerin iyi futbol oynama şansı da ortadan kalkıyor.

Sarı-lacivertliler defanstan hızlı atak yapmaya başladığında, forvette kontratak özelliği taşıyan Burak Yılmaz özelliğinde bir forvet olmadığı için başarılı olamıyor. Günümüzün en etkili taktik anlayışı olan kontratağı asla yapamazlar. Sonuç olarak topa daha çok sahip olmanız, fazla pas yapmanız sonucu değiştirmez. Kapanan defanslara karşı sağlı-sollu kombine akınlar yapamıyorsanız, etkili ortalar atamıyorsanız, merkezden ver-kaçlarla içeri giremiyorsanız, uzaktan şutlarla gol bulamıyorsanız, tek şansınız kalıyor o da duran toplar. Fenerbahçe acil olarak bazı mevkilerde fazlalık olan oyuncularını yollamalı ve ihtiyacı olan bölgelere takviye yapmalı. Yani iki ön kanat ve santrfor bir de kaleye mutlaka transfer yapmalı. Ülkemizin yetiştirdiği Burak ve Onur transfer edilebilir.

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