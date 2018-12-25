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Fenerbahçelileri korkutan istatistik: Sadece bir takım düşmedi!
Fenerbahçe

Fenerbahçelileri korkutan istatistik: Sadece bir takım düşmedi!

Tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe devreye ateş hattında girdi. Son 10 sezonda ilk yarıyı 17. sırada tamamlayan takımlardan sadece bir ekibin lige tutunabilmiş olması ise dikkati çekti.

25 Aralık 2018 15:12

Süper Lig’de ilk yarı maçları tamamlandı. Taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe devreyi küme düşme hattında bitirdi. 17 haftada sadece 16 puan toplayabilen sarı-lacivertliler averajla 17. sırada yer aldı.

Ocak ayı transfer döneminde yeni bir yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe’nin izleyeceği transfer politikası merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerin Süper Lig’e veda etme ihtimali iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Bunun nedeni son 10 sezonda Sivasspor haricinde ligin ilk yarısını 17. sırada bitiren takımların hepsinin küme düşmüş olması.

Sivasspor, 2014-2015 sezonunda devreyi 14 puanla 17. sırada tamamlamıştı. İkinci devre toparlanan kırmızı-beyazlı ekip, puanını 36 yaparak 15. sıraya yükselmiş ve lige tutunmuştu.

İşte son 10 sezonda Süper Lig’in devre arasını 17. sırada bitiren takımların akıbetleri;

2017-2018 Gençlerbirliği (Küme düştü)

İlk yarı puanı: 14 – Sezon sonu puanı 33

2016-2017 Adanaspor (Küme düştü)

İlk yarı puanı: 11 – Sezon sonu puanı:25 2015-2016 Mersin İdmanyurdu (Küme düştü)

İlk yarı puanı: 10 – Sezon sonu puanı: 21

2014-2015 Sivasspor (Süper Lig’e tutundu)

İlk yarı puanı: 14 – Sezon sonu puanı: 36 2013-2014 Kayserispor (Küme düştü)

İlk yarı puanı: 12 – Sezon sonu puanı: 29

2012-2013 Mersin İdmanyurdu (Küme düştü)

İlk yarı puanı: 15 – Sezon sonu puanı: 22 2011-2012 Samsunspor (Küme düştü)

İlk yarı puanı: 12 – Sezon sonu puanı: 36

2010-2011 Bucaspor (Küme düştü)

İlk yarı puanı: 12 – Sezon sonu puanı: 26 2009-2010 Denizlispor (Küme düştü)

İlk yarı puanı: 7 – Sezon sonu puanı: 26

2008-2009 Kocaelispor (Küme düştü)

İlk yarı puanı: 12 – Sezon sonu puanı: 29

Son güncelleme 15:12 | 25 Aralık 2018