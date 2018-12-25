Fenerbahçelileri korkutan istatistik: Sadece bir takım düşmedi!

Süper Lig’de ilk yarı maçları tamamlandı. Taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe devreyi küme düşme hattında bitirdi. 17 haftada sadece 16 puan toplayabilen sarı-lacivertliler averajla 17. sırada yer aldı.

Ocak ayı transfer döneminde yeni bir yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe’nin izleyeceği transfer politikası merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerin Süper Lig’e veda etme ihtimali iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Bunun nedeni son 10 sezonda Sivasspor haricinde ligin ilk yarısını 17. sırada bitiren takımların hepsinin küme düşmüş olması.

Sivasspor, 2014-2015 sezonunda devreyi 14 puanla 17. sırada tamamlamıştı. İkinci devre toparlanan kırmızı-beyazlı ekip, puanını 36 yaparak 15. sıraya yükselmiş ve lige tutunmuştu.

İşte son 10 sezonda Süper Lig’in devre arasını 17. sırada bitiren takımların akıbetleri;

2017-2018 Gençlerbirliği (Küme düştü)

İlk yarı puanı: 14 – Sezon sonu puanı 33

2016-2017 Adanaspor (Küme düştü)

İlk yarı puanı: 11 – Sezon sonu puanı:25 2015-2016 Mersin İdmanyurdu (Küme düştü)

İlk yarı puanı: 10 – Sezon sonu puanı: 21

2014-2015 Sivasspor (Süper Lig’e tutundu)

İlk yarı puanı: 14 – Sezon sonu puanı: 36 2013-2014 Kayserispor (Küme düştü)

İlk yarı puanı: 12 – Sezon sonu puanı: 29

2012-2013 Mersin İdmanyurdu (Küme düştü)

İlk yarı puanı: 15 – Sezon sonu puanı: 22 2011-2012 Samsunspor (Küme düştü)

İlk yarı puanı: 12 – Sezon sonu puanı: 36

2010-2011 Bucaspor (Küme düştü)

İlk yarı puanı: 12 – Sezon sonu puanı: 26 2009-2010 Denizlispor (Küme düştü)

İlk yarı puanı: 7 – Sezon sonu puanı: 26

2008-2009 Kocaelispor (Küme düştü)

İlk yarı puanı: 12 – Sezon sonu puanı: 29