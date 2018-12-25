Fenerbahçe’de tepki çeken paylaşımın ardından Neustadter özür diledi Skrtel paylaşımı sildi

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Antalyaspor ile berabere kalarak ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe’de maç sonrası Skrtel’in paylaşımı tepki çekti. Maçın etkisiz ismi Slimani ve kırmızı kart gören Neustadter ile birlikte poz veren Skrtel ‘My kind of Christmas' notuyla fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Gelen tepkiler üzerine Skrtel, paylaşımı sosyal medya hesabından sildi.

Fotoğrafta gülümsemesi Fenerbahçe taraftarları tarafından eleştirilen Neustadter de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla özür diledi. Neustadter paylaşımında “Fotoğraftaki gülümsememin maçla ilgisi yok. Kötü zamanlamaydı. Sizi kırdıysam özür dilerim. Fenerbahçe’yi ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Ben de Fenerbahçe’yi seviyorum ve kulüp için savaşacağım. İkinci yarıya çok daha sert ve iyi bir şekilde hazırlanacağım” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONRASI TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin Antalya ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sarı lacivertli takımın Slovak futbolcusu Martin Skrtel dönüş uçağından bir fotoğraf paylaştı.

Maçın etkisiz ismi Slimani ve kırmızı kart gören Neustadter ile birlikte poz veren Skrtel ‘My kind of Christmas' notuyla fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Tecrübeli stoperin o paylaşımı takımın kötü gidişi nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı.