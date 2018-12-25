Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe ligde geçirdiği kötü günleri unutmak için Zenit karşısında galibiyet arayacak. UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe rakibiyle ilk maçı kendi sahasında oynayacak. Fenerbahçeli taraftarlar Fenerbahçe Zenit maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabını arıyor.

FENERBAHÇE ZENİT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Zenit maçı 12 Şubat Salı günü saat 20:55’de Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS kanallarından canlı yayınlanacak. Bu mücadelenin rövanşı ise 21 Şubat’ta oynanacak. Karşılaşma saatleri ise daha sonra açıklanacak.