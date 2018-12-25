SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ankara'da okullar tatil mi?
Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?
Uefa Avrupa Ligi

Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk maçı için Zenit karşısında çıkacak. Son 32 turunda yoluna devam eden Fenerbahçe ikinci sırada tamamladığı için ilk maçı kendi sahasında oynayacak. Peki, Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Aralık 2018 18:57

Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe ligde geçirdiği kötü günleri unutmak için Zenit karşısında galibiyet arayacak. UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe rakibiyle ilk maçı kendi sahasında oynayacak. Fenerbahçeli taraftarlar Fenerbahçe Zenit maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabını arıyor.

FENERBAHÇE ZENİT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Zenit maçı 12 Şubat Salı günü saat 20:55’de Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS kanallarından canlı yayınlanacak. Bu mücadelenin rövanşı ise 21 Şubat’ta oynanacak. Karşılaşma saatleri ise daha sonra açıklanacak.

Son güncelleme 18:57 | 25 Aralık 2018