Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’dan kadro dışı açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal, kadro dışı bırakılan oyuncuların durumuyla ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Birinci golcü, ikinci golcü, üçüncü golcü diye sıralayamayız. Bizim takımımızın oyuncusu ve herkes bu takımda forma giyecek. Önümüzde oynayacağımız 27 günde, 3 günde bir oynayacağımız maçlar var. 3 günde bir oynayacağımız maçlarda herkes forma giyecek. Avrupa, Türkiye Kupası, lig o yüzden biz böyle bir sıralama yapmayız. Böyle bir sıralamamız yok. Herkesi kazanmak ve herkesi kadro içinde değerlendirmek zorundayız. Kadro dışı diye bir şey yok. Şu anda yönetimin ve oyuncuların arasındaki problemden dolayı alınmış bir karar var. Bu karar önümüzdeki günlerde tekrar değerlendirilecektir. Yeni bir dönem başlıyor. Ben de çıkıp bununla ilgili bilgi vereceğim, basın toplantısı düzenleyeceğim. Bu konuda çok fazla üzerine düşmeye gerek yok. Biz sizi bilgilendireceğiz. Bizim dışımızdaki her şey yalan.”

“ELİMİZDEN NE GELİYORSA ONU YAPACAĞIZ”

Kamp döneminin istenen Fenerbahçe´yi geri getirmeye yetip yetmeyeceğine konusuna da değinen Ersun Yanal, “Yetmek zorunda. Fenerbahçe´deki oyuncular nasıl büyük bir takımda oynadıklarının ve hangi sorumlulukları olduklarını bilecekler. Ben de öyle. Hep beraber bu sorumluluğun üstesinden gelmek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Bu karakterde oyuncular olduğunu düşünüyorum. Hiçbir problem yaşayacağımızı sanmıyorum” diye konuştu.

“1.5 SENE FENERBAHÇE’NİN BAŞINDAYIM”

Mukavelesiyle ilgili kamuoyundaki söylentilere de yanıt veren Ersun Yanal, “Ben 1.5 sene Fenerbahçe´nin başındayım. Bu kadar” şeklinde yanıt verdi.