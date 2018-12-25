Fenerbahçe son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bonservisi elinde golcü buldu! (25 Aralık)

Fenerbahçe, Beşiktaş’ta gönderilmeleri gündeme gelen Caner Erkin ve Tolgay Arslan ile ilgileniyor. Forvet hattı için yeni transfer arayışını sürdüren Fenerbahçe’ye bonservisi elinde olan Ighalo önerildi. Yeni sezon büyük umutlarla başlayıp hayal kırıklılığı yaşayan, önce Cocu, sonrasında da Koeman ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğuna oturan Ersun Yanal'ın takımda görmek istediği isimler üzerinden çalışmalara başladı. İşte Fenerbahçe hakkında merak edilen son dakika transfer haberleri…

BONSERVİSİ ELİNDE SÜPER GOLCÜ!

Fenerbahçe'de gündeme gelen bir başka isim ise, geçtiğimiz sezon Çin Süper Ligi takımlarından Changchun Yatai formasıyla 21 gol kaydetmesine rağmen takımının küme düşmesine engel olamayan Odion Ighalo. “Kariyerime 2. Lig’de devam etmem” diyen Nijeryalı forvet, sözleşmesini tek taraflı fesh ederek kulüpten ayrıldı. Menajeri, takım arayışına başladı. 29 yaşındaki oyuncunun artık Avrupa’ya dönmek istediği kaydedildi. Oyuncu Fenerbahçe’ye önerildi.

CANER ERKİN VE TOLGAY YENİDEN GÜNDEMDE

Ligin ikinci yarısına transferlerle güçlenmiş bir takımla girmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş’tan ayrılma noktasındaki Tolgay için bastırıyor. Yıldız oyuncu üzerinde önemle duran Ersun Yanal, eski öğrencisi Caner için de nabız yokluyor. Beşiktaş’ta yaşadığı parasal sorunlar nedeniyle kadro dışı olan Tolgay’ın bonservisini alıp Fenerbahçe’ye gelmek istediği iddialar arasında. Ersun Yanal’ın bu transferi çok istediği ve sportif direktör Comolli’nin Tolgay ile bir görüşme yaptığı ifade ediliyor.