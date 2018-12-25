Felipe Melo’ya ülkesinde ilginç ödül!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, ülkesi Brezilya’da geride kalan sezonun ardından “yılın en gaddar oyuncusu” seçildi.

Sert oyunuyla tanınan deneyimli orta saha oyuncusu oyların yüzde 51.8’ini alarak ödülün açık ara farkla sahibi oldu. Öyle ki oylamada ikinci sırada yer alan Corinthians’ın oyuncusu Fagner, oyların yüzde 11.3’ünü alabildi.

Melo’nun da formasını giydiği Palmeiras’ın şampiyonluğu ile sonuçlanan sezonda 35 yaşındaki yıldız oyuncu ligde çıktığı 29 maçta 2 gol ve 1 asiste imza atarken 19 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Röportaj protestosunun Galatasaray`a maliyeti Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylardan sonra yayıncı kuruluşa maç önü ve sonrası röportaj verilmemesi nedeniyle talimatlara aykırı hareketi ile basın toplantısına kimsenin katılmaması hep ceza olarak geri dönüyor. İlgili Haberi Oku