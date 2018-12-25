Deneyimli teknik adamdan flaş açıklama: ‘Emenike’yi kim istemez!’

Spor Toto 1.Lig’in iddialı ekiplerinden Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, Emmanuel Emenike hakkında flaş bir açıklamada bulundu. İlk devrenin tamamlanmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrilirken İldiz, katıldığı bir radyo programında, Emenike'nin Denizlispor ile adının geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbehçeli eski forvet ve daha önce Kardemir Karabükspor'da çalıştığı eski öğrencisi Emenike hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, Nijeryalı futbolcu ile birkaç gün önce görüştüğünü belirterek, “Emenike'yle birkaç gün önce görüştüm. Kendisi devamlı görüştüğüm bir futbolcu. Fakat Emenike'nin aldığı ücretler belli. Emenike'nin ismi Çin kulüpleriyle de anılıyor. Futbolcunun kalitesi belli, onu kim istemez?” dedi. Gaziantepsor`a FIFA'dan şok ceza! Pusuda bekleyen dev tehlike! TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'a eski kalecisi Zydrunas Karcemarskas'a olan borcundan dolayı FIFA'dan 6 puan silme cezası ve transfer yasağı getirildi. Gaziantepspor'un gerekli maddi kaynakları sağlayamaması halinde Amatör Lig'e düşürülme cezası alabileceği belirtildi. İlgili Haberi Oku