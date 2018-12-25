ÇAP!

Fenerbahçe’yi yenen Galatasaray'ın başkanı: “Aslında söze ‘Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik' diyerek başlardım ama. Bugün maça gelen 9 bin taraftarımız 20 yıllık basketbol tarihimizdeki çok önemli anlardan birine tanıklık etti.”

Türkiye'ye basketbolu getiren… Şubesini 1911'de kuran… Resmi sitesinde 5 ‘Yenilmez Armada' olan… Selim Sırrı Tarcan, Ahmet Robenson, Ali Uras, Hüseyin Öztürk, Yalçın Granit, Şengün Kaplanoğlu, Nur Danişment başta olmak üzere daha onlarca efsaneye ev sahipliği yapan bir kulüp…

Bu kulübü, “20 yıllık basketbol tarihimiz” diyen; kendisini küçük, rakibini dev gören biri yönetiyor.

Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray'ın yöneticisi: “Bu galibiyet başta Ömer Cansever ile beraber başarımız.”

En önemli rakibiyle rekabet etmesi gerekirken bütçesini kuşa çeviren… Ezeli rakibi 10 kat fazla bütçeyle EuroLig'i domine ederken, çok değil birkaç yıl önce şampiyon olduğu EuroCup'tan ilk turda grup sonuncusu olarak elenen… Sokak basketbolcularıyla kurdukları takım Afyon Belediyesi'nden İstanbul'da 103 yerken sesi çıkmayan… Kızılyıldız'dan 30 fark yerken turşucu tarifi veren… Takımlarına forma sponsoru bile bulamayan bir grup…

Bu grup Galatasaray'ın basketbol şubesini yönetiyor.

Ve bu grup Fenerbahçe'yi yenmeyi başarı sayıp seviniyor!

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