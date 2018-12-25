SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Asgari ücret belli oldu
Antalyaspor Fenerbahçe maçında Chico’nun burnu kırıldı… Mehmet Ekici ile çarpışmıştı
Antalyaspor

Antalyaspor Fenerbahçe maçında Chico’nun burnu kırıldı… Mehmet Ekici ile çarpışmıştı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçın 16. dakikasında Mehmet Ekici ile çarpışarak sakatlanan Antalyaspor’un başarılı futbolcusu Chico'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

25 Aralık 2018 10:33

Antalya Stadında oynanan Antalyaspor-Fenebahçe maçının 16. dakikasında Antalyaspor’lu Chico ile Fenerbahçeli Mehmet Ekici kafa kafaya çarpıştı. Burnuna sert bir darbe alan Chico, kanlar içinde yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk oyunu hemen durdururken, sağlık ekipleri Chico'ya müdahale etti. Sedyeyle dışarı çıkarılan tecrübeli futbolcu kırık şüphesiyle ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Chico'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan maçın ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de futbolcuyu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son güncelleme 11:14 | 25 Aralık 2018
Antalyaspor Chico Fenerbahçe isla