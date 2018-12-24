Yeni Ordu Stadı yeni sezonda hizmete girecek… 52 yıllık Ordu 19 Eylül Stadı Millet Bahçesi olacak

Ordu'da temeli Temmuz 2017'de atılan Yeni Ordu Stadı 2019-2020 sezonunda hizmete girecek. Toplamda 90 bin metre kare alan üzerine kurulan yeni stadın açılışının yapılmasının ardından 1967 yılında inşa edilen 52 yıllık 19 Eylül Stadı yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılacak. Stadyum adını Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordu’yu 19 Eylül günü ziyaret etmesinden dolayı almıştı.

Tribün, çatı ve dış cephe kaplamaları bitirilen ve alttan ısıtma sistemi ile sulama, kumlama, drenaj ve havalandırma gibi çalışmaları tamamlanan stadın rulo çimleri ekim ayında döşendi. Çimlerin hazır hale gelmesinin ardından son aşama olarak tribünlere döşenecek 20 bin kişilik koltuk ihalesi ile çevre düzenlemesi için ikmal ihalesi yapılması yeni yıla kaldı. Yetkililer, stadın ikmal ihalesinin 2018 yılına yetiştirilemeyeceğini, 2019 yılının bütçesinden gerçekleştirileceğini, yeni yıl bütçesinin serbest bırakılacağı Mart ayından sonra gerçekleştirilecek ihalenin inşaatının tamamlanmasının ancak Haziran ayından önce bitirilemeyeceği vurguladılar.

Yetkililer ayrıca, stadın bu sezona yetişmeyeceği ancak 2019-2020 sezonundan itibaren spor müsabakalarına hazır hale geleceğini belirttiler. Bu durumda Yeni Orduspor, bu sezonu 19 Eylül Stadında tamamlayacak.

Yeni Ordu Stadı’nda 25 loca, 428 araçlık kapalı ve 126 araçlık toplam 554 araçlık otopark yer alacak. Tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak olan stadın deniz tarafından otel de yer alacak.