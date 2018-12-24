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Turgut Uçar hastaneye kaldırıldı
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Turgut Uçar hastaneye kaldırıldı

Altay ve Karşıyaka'nın efsane isimlerinden Turgut Uçar, beyninde meydana gelen emboli nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırıldı.

24 Aralık 2018 12:13

Geceyi Kent Hastanesi’nde yoğun bakımda geçiren 54 yaşındaki teknik adamın, ardından özel odaya çıkarılıp tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Futbolculuk yıllarında Altay, Karşıyaka, Trabzonspor, Gaziantepspor, Balıkesirspor ve Soma Linyitspor’da forma giyen Uçar, Altay’ı 2, Karşıyaka’yı 3 farklı dönemde çalıştırdı. Son olarak 2016-17 sezonunda yeşil-kırmızılılarda görev yapan Uçar, Akhisarspor, Adanaspor, Uşakspor, Yimpaş Yozgat, Karabükspor, Tokatspor, İskenderun DÇ, Bandırmaspor gibi takımlarında da görev yaptı.

Son güncelleme 12:13 | 24 Aralık 2018
Turgut Uçar
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