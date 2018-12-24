Trabzonspor’da Ogenyi Onazi ameliyat oldu!

Spor Toto Süper Lig´in 17´nci haftasında Trabzonspor´un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi bugün İstanbul´da ameliyat oldu.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, Çaykur Rizespor ile oynadıkları Spor Toto Süper Lig maçında aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi´nin bugün İstanbul´da ameliyat olduğunu söyledi.

Operasyonun başarılı bir şekilde geçtiğini belirten Güven, Onazi´ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti. Bu arada başkan Ahmet Ağaoğlu da Onazi´ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.