Spor Toto Süper Lig´in 17´nci haftasında rakiplerinin puan kaybettiği haftada Çaykur Rizespor´u mağlup ederek averajla ikincilik koltuğuna oturan Trabzonspor, 115 hafta sonra ilk 2 sırada yer aldı. Ligde son olarak 2015-16 sezonunun 4´üncü haftasını 10 puanlı lider Fenerbahçe ile eş puanda ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor karşısında aldığı 4-1´lik galibiyetle ikinciliğe yükseldi. Toplamda 115 hafta sonra ligde ilk 2 içerisinde yer alan Trabzonspor, uzun bir aradan sonra da zirve yarışına ortak oldu.

2010-11´DEN SONRA EN İYİ İKİNCİ DÖNEMİ

Ayrıca Trabzonspor ilk yarılar itibariyle 40 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra 2017-18 sezonuyla birlikte en çok puan topladığı ikinci dönemi yaşadı. Devre arasına 29 puanla ikinci sırada giren bordo-mavililer, 2017-18 sezonunun 17 haftalık bölümünde de 29 puan toplamış ancak 7´nci sırada yer almıştı.

UĞURCAN VE YUSUF´DAN `ŞAMPİYONLUK´ MESAJI

Trabzonspor´da Onur Recep Kıvrak´ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi devralan Uğurcan Çakır, şampiyonluk inancını devam ettireceklerini söyledi. Genç kaleci, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sezonun 1´inci devresini güzel bir galibiyet ile tamamladığımız için mutluyuz. Devre arası kampında çok iyi hazırlanıp sezonun 2´nci devresine iyi başlayıp, şampiyonluk inancımızı devam ettireceğiz. Tebrikler takım” dedi.

Yusuf Yazıcı ise yaptığı paylaşımda, “Enerjimiz de inancımız da yüksek! 2019 bizim yılımız olsun” ifadelerine yer verdi.