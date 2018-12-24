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Trabzon’da İstiklal Marşı böyle okundu… Tüm takım oraya döndü
Trabzonspor

Trabzon’da İstiklal Marşı böyle okundu… Tüm takım oraya döndü

Trabzonspor Rizespor maçı öncesi Rize’de şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi anıldı. Bordo mavili futbolcular İstiklal Marşı'nı protokol yerine Altuğ Verdi'nin fotoğrafının yer aldığı tribüne dönerek okudu.

24 Aralık 2018 09:01

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayan Trabzonspor, karşılaşma öncesi okunan İstiklal Marşı sırasında makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi unutmadı.

Kale arkası tribününde açılan ‘Mekanın cennet olsun güzel insan. Unutmayacağız' yazılı pankarta dönen bütün Trabzonsporlu futbolcular, maç öncesi seremonide İstiklal Marşı'nı da bu şekilde okudu.

Bordo mavili takımın protokol tribünü yerine Türk bayrağına ve şehit Emniyet Müdürü Altuğ için açılan pankarta dönerek gösterdikleri saygı sosyal medyada da gündem oldu.

Son güncelleme 09:10 | 24 Aralık 2018
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