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Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe ilk yarıyı düşme hattında tamamladı!
Futbol

Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe ilk yarıyı düşme hattında tamamladı!

Süper Lig puan durumunda ligin zirvesi de alt sıraları da yangın yerine döndü. Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor'un haftayı galibiyet ile tamamlamasının ardından 4 takım ligin ilk yarısında eşit puan topladı. Antalyaspor Fenerbahçe maçının beraberlik sona ermesinin ardından sarı lacivertliler ligin ilk yarısını küme düşme hattında bitirdi. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 17. hafta Süper Lig maç sonuçları...

24 Aralık 2018 22:10

Süper Lig’de şampiyonluk zirve mücadelesi veren takımların puan tablosundaki mücadelesi nefesleri kesti. Puan tablosunda lider konumda yer alan Başakşehir geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada berabere kalarak puan kaybı yaşamasına rağmen haftayı zirvede kapatmayı garantiledi. Son 6 haftada 4 galibiyet almayı başaran Trabzonspor Karadeniz derbisinde Rizespor'u 4-1 yenerek hem haftayı üç puanla kapatmayı garantiledi hem de ligin ilk yarısını ikinci tamamlamayı başardı.

Süper Lig'de Pazar günü ise puan durumunu yakından etkileyecek karşılaşmalar oynandı. Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray rakibini 4-2 yenerek galibiyet hasretini sona erdirdi ve yeni puan durumunda yükselişe geçti. Süper Lig'de haftanın kapanış maçında ise Antalyaspor Fenerbahçe 0-0 sona erdi. Son 7 maçında sadece 1 galibiyet almayı başaran Fenerbahçe böylece ligin ilk yarısını küme düşme hattında yer alan 3 takımdan biri olarak tamamladı. İşte, Süper Lig'de güncel puan durumu ve maç programı…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

22 ARALIK CUMARTESİ

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe 0-3

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir 1-1

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş 4-1

23 ARALIK PAZAR

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor 1-1

16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor 1-1

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor 4-1

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor 4-2

24 ARALIK PAZAR

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe 0-0

20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor 0-0

Son güncelleme 22:10 | 24 Aralık 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Bugün - 20:00
0
-
0
Fenerbahçe
Akhisarspor
Bugün - 20:00
0
-
0
Konyaspor
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