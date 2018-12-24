Fenerbahçe son dakika transfer haberleri: İki Beşiktaşlı Fenerbahçe yolunda!

Fenerbahçe ligin ilk yarısındaki son maçı Antalyaspor karşılaşması ardından transfer çalışamlarına hız verecek. Yeni sezon büyük umutlarla başlayıp hayal kırıklılığı yaşayan, önce Cocu, sonrasında da Koeman ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğuna oturan Ersun Yanal’ın takımda görmek istediği isimler üzerinden çalışmalara başlayacak. Fenerbahçe transfer çalışmaları öncesinde Caner Erkin ve Tolgay Arslan için nabız yokluyor. Çin Ligi’nde takımının küme düşmesinin ardından serbest kalan Odion Ighalo da Fenerbahçe transfer gündeminde yer alıyor. İşte Fenerbahçe hakkında merak edilen son dakika transfer haberleri…

CANER ERKİN VE TOLGAY FENERBAHÇE’YE TRANSFER OLACAK MI?

Ligin ikinci yarısına transferlerle güçlenmiş bir takımla girmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılma noktasındaki Tolgay için bastırıyor. Yıldız oyuncu üzerinde önemle duran Ersun Yanal, eski öğrencisi Caner için de nabız yokluyor. Beşiktaş'ta yaşadığı parasal sorunlar nedeniyle kadro dışı olan Tolgay'ın bonservisini alıp Fenerbahçe'ye gelmek istediği iddialar arasında. Ersun Yanal'ın bu transferi çok istediği ve sportif direktör Comolli'nin Tolgay ile bir görüşme yaptığı ifade ediliyor.

Beşiktaş'ın kadroda yer vermediği Tolgay'ı para kazanabilecek bir formülle vermeye sıcak baktığı konuşuluyor. Siyah beyazlı yönetimin Tolgay'a karşılık Şener ve bir miktar para formülüne “Evet” diyebileceği kulislerde dile getiriliyor. Öte yandan, sol bek için de arayışlarda olan Fenerbahçe'nin gündemine, eski futbolcusu Caner'in de girdiği dile getiriliyor. Ersun Yanal'ın eski oyuncusunun alınmasını istediği ve yönetimin durumu değerlendirdiği konuşuluyor. Caner'in Fenerbahçe'den sorunlu ayrılması nedeniyle taraftar nezdinde nasıl kabul göreceği bu transferin en tartışmalı yanı olarak ortaya çıkıyor.

BONSERVİSİ ELİNDE SÜPER GOLCÜ!

Fenerbahçe’de gündeme gelen bir başka isim ise, geçtiğimiz sezon Çin Süper Ligi takımlarından Changchun Yatai formasıyla 21 gol kaydetmesine rağmen takımının küme düşmesine engel olamayan Odion Ighalo. “Kariyerime 2. Lig'de devam etmem” diyen Nijeryalı forvet, sözleşmesini tek taraflı fesh ederek kulüpten ayrıldı. Menajeri, takım arayışına başladı. 29 yaşındaki oyuncunun artık Avrupa'ya dönmek istediği kaydedildi. Oyuncu Fenerbahçe'ye önerildi.

DİĞER TRANSFER HABERLERİ

Forvet transfer yapması beklenen Fenerbahçe’de gündeme bonservisi Chelsea’da olan Michy Batshuayi geldi. Sarı lacivertliler, Valencia'da kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu için nabız yoklanacak.

Fenerbahçe, Şener Özbayraklı’nın Beşiktaş’a transferi durumunda sağ beke alternatif olarak Altınordu’da forma giyen ve kaleci Barış Alıcı’nın kardeşi olan Kerim Alıcı’yı transfer edecek.

Bafetimbi Gomis transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Gomis için resmi temaslar başladı. Sportif direktör Damien Comolli yakın arkadaş olduğu Gomis’in menajeri Mendy ile Fransa’da buluşup teklifi yaptı.