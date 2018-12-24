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Skrtel’den maç sonu tepki çeken paylaşım!
Fenerbahçe

Skrtel’den maç sonu tepki çeken paylaşım!

Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Skrtel, İstanbul'a dönüş uçağında ilginç bir paylaşım yaptı. Sarı lacivertli taraftarlar o paylaşıma sosyal medyadan tepki gösterdi.

24 Aralık 2018 23:51

Fenerbahçe’nin Antalya ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sarı lacivertli takımın Slovak futbolcusu Martin Skrtel dönüş uçağından bir fotoğraf paylaştı.

Maçın etkisiz ismi Slimani ve kırmızı kart gören Neustadter ile birlikte poz veren Skrtel ‘My kind of Christmas’ notuyla fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Tecrübeli stoperin o paylaşımı takımın kötü gidişi nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı. Sarı lacivertli taraftarlar Skrtel’in o paylaşımına sosyal medyadan sert tepki gösterdi. İşte o paylaşıma verilen tepkiler…

 

Son güncelleme 00:01 | 25 Aralık 2018
Fenerbahçe paylaşım Skrtel sosyal medya