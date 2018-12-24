Skrtel’den maç sonu tepki çeken paylaşım!

Fenerbahçe’nin Antalya ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sarı lacivertli takımın Slovak futbolcusu Martin Skrtel dönüş uçağından bir fotoğraf paylaştı.

Maçın etkisiz ismi Slimani ve kırmızı kart gören Neustadter ile birlikte poz veren Skrtel ‘My kind of Christmas’ notuyla fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Tecrübeli stoperin o paylaşımı takımın kötü gidişi nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı. Sarı lacivertli taraftarlar Skrtel’in o paylaşımına sosyal medyadan sert tepki gösterdi. İşte o paylaşıma verilen tepkiler…

skrtel sana bir şey demek istemiyorum ama yapma bak yanarız. — Nicolas Anelka EGE (@EGEGNEL36) 24 Aralık 2018

Skrtel senin paylaşman da üzdü be.. — Dilek (@dlek_duygumm) 24 Aralık 2018

Şu fotoğraftan sonra Skrtel kadro dışı bırakılsa bizde çöksek fena olmaz sanki https://t.co/61YtOxUCQm — ÖMER FARUK (@IBRAHIMOGLU_61) 24 Aralık 2018

Bu foto geçen beni linç eden Skrtel romantiklerine gelsin. pic.twitter.com/JwTsAk0EVl — Janveselinovic (@janveselinovic) 24 Aralık 2018

Slimani ve noyştaderi anlıyorum, onlar zaten çöp oğlu çöp. Lakin skrtel sana anlam veremiyorum, neden olm pic.twitter.com/VF5nNFGlPK — Sibel (@kjaeriiimiz) 24 Aralık 2018