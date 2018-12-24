Serdar Aziz’den sakatlık ve ‘Maldivler’ açıklaması!

Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, Sivasspor maçında neden forma giymediğiyle ilgili açıklama yaptı.

Sarı kırmızılı ekibin 4-2 kazandığı Sivasspor karşılaşmasında kadroda bulunmayan 28 yaşındaki futbolcu gıda zehirlenmesi yaşadığını dile getirdi.

Ailesiyle daha önce planladığı tatil için bugün yola çıktığını ifade eden milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı;

Yıldız futbolcunun eşinin Instagram hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle, bazı taraftarlar Serdar Aziz’in Sivasspor maçında sakatlığını bahane edip forma giymediği yönünde eleştirilerde bulunmuştu.

İşte Tuğçe Aziz’in o paylaşımı;