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Serdar Aziz’den sakatlık ve ‘Maldivler’ açıklaması!
Galatasaray

Serdar Aziz’den sakatlık ve ‘Maldivler’ açıklaması!

Eşiyle birlikte Maldivler'e tatile giden Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Serdar Aziz, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Sivasspor maçında neden kadroda olmadığıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu

24 Aralık 2018 19:21

Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, Sivasspor maçında neden forma giymediğiyle ilgili açıklama yaptı.

Sarı kırmızılı ekibin 4-2 kazandığı Sivasspor karşılaşmasında kadroda bulunmayan 28 yaşındaki futbolcu gıda zehirlenmesi yaşadığını dile getirdi.

Ailesiyle daha önce planladığı tatil için bugün yola çıktığını ifade eden milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı;

Yıldız futbolcunun eşinin Instagram hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle, bazı taraftarlar Serdar Aziz’in Sivasspor maçında sakatlığını bahane edip forma giymediği yönünde eleştirilerde bulunmuştu.

İşte Tuğçe Aziz’in o paylaşımı;

Son güncelleme 21:08 | 24 Aralık 2018
galatasaray serdar aziz
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