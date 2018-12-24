Robinho’nun transferi hakkında flaş açıklama!

Sivasspor’da gösterdiği başarılı performansla büyük kulüplerin iştahını kabantan Brezilyalı yıldız Robinho için başkan Mecnun Otyakmaz’dan resmi açıklama geldi.

Başkan Otyakmaz, “Robinho Başakşehir’le anlaştı” iddialarına karşılık, “Başakşehir’in diğer kulüplerimizin Robinho’yu düşünmesi gündemine almaları normal. Bize de benzer dedikodular geliyor. Ama şu ana kadar ne Başakşehir’den ne de diğer İstanbul kulüplerinden bize gelen resmi bir teklif oldu. Kaldı ki biz Robinho’yu bırakmak istemiyoruz” dedi.

Sporx.com’a konuşan Odyakmaz sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Robinho ile bir süre önce masaya oturduklarını ve sözleşme uzatmak için teklif yaptıklarını hatırlatarak, “Biz Robinho’yu bırakmak istemiyoruz, o da buradan memnun. Biz oyuncumuzla sözleşmemizi uzatmak istiyoruz. Kendisinden bu konuda cevap bekliyoruz. Robinho’nun bir takım için ne kadar önemli bir avantaj teşkil ettiği ortada, Umarım Robinho ile sözleşmemizi uzatırız” ifadelerini kullandı.