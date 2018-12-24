Ribery’den geleceğine dair önemli açıklama!

İsmi son günlerde Galatasaray ile anılan Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Frank Ribery, gelecek planlarına dair açıklamalarda bulunudu.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Fransız futbolcu, Bayern Münih’te kalmak istediğini fakat şu ana kadar verilmiş bir karar olmadığını dile getirdi.

Alman basınına konuşan Ribery, “Gelecek sezon için neler olacak bilmiyorum. Sağlıklı olduğum, oynadığım ve skora katkıda bulunduğum için mutluyum, burada geçirdiğim 12 yılda olduğu gibi performasımın yüzde yüzünü takımıma ve kulübüme veriyorum.” diyen Ribery sözlerini şöyle sürdürdü;

”BEN KALMAK İSTİYORUM AMA…”

“Elbetteki burada oynamaya devam etmek istiyorum. Ben kulübümü seviyorum ve taraftarlarımız da beni seviyor, Biz burada birlikte bir çok başarıya imza attık. 5 ay daha buradayım ve gelelecekte neler olacak bilemezsiniz.”

Lider Borussia Dortmund’un 6 puan gerisinde 4 haftalık devre arasına girdiklerini hatılatan gazeteciye, Ribery şu cevabı verdi;

”7. ŞAMPİYONLUĞUMU İSTİYORUM”

“Borussia Dortmund, her şeyi çok güzel yapıyor fakat biz de onların sadece 6 puan gerisindeyiz ve umuyorum ki mutlu sona ulaşıp, şampiyon biz olacağız. Ben de 7. Bundesliga şampiyonluğuma kavuşmak istiyorum.” dedi.

RUMMENIGGE: ”SADECE İYİ FUTBOLCULAR…”

Öte yandan Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Ribery ile kontrat uzatma ihtimalini soran gazetecilere, “Ribery ile zaten bu konu hakkında soyunma odasında şakalaştık. O sözleşmesinin uzamasını istiyor.” dedi. Ayrıca Rummenigge eğer Ribery’nin geleceği hakkında kendisine kurnazca soru sormayıp direk Ribery’e sormaları gerektiğini söyledi. Son olarak sözlerini şu cümlerle tamamladı: ” Her zaman söylediğim gibi burada sadece iyi futbolcular, çok iyi olmayan futbolcular var. Eğer o oynamaya devam etmek isterse, oynar.”