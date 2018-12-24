PSG için tehlike çanları çalıyor! Sahibinden satılık yıldızlar…

SKOR DIŞ HABERLER / Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain, UEFA’nın Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamama tehlikesiyle karşı karşıya.

Football Leaks’te yer alan bilgilerden derlenen habere göre, UEFA’nın başlattığı soruşturmanın durdurulması için CAS’a başvuran PSG’nin Katarlı sahibi Nasser Al-Khelaifi, Şampiyonlar Ligi’ne katılamama riskini ortadan kaldırmak için yıldız futbolcularını satışa koymaya hazırlanıyor.

Takım derinliğinin azaltılmadan ekonomik sıkıntıları aşmayı planlayan Fransız devi, ilk olarak Brezilyalı Neymar ve Fransız futbolcu Kylian Mbappe’nin satışından elde edilecek gelirle kulübü düze çıkarmayı planlıyor.

CAS’a yapılan başvurunun reddedilmesi halinde Avrupa’dan men alma cezasıyla karşı karşıya olan PSG’nin FFP kurallarını yerine getirebilmesi için kulübe 170 milyon Euro’luk bir kaynak yaratması gerekiyor.

2017 yılında 220 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödeyerek Barcelona’dan Neymar’ı kadrosuna katan PSG, Fransız futbolcu Mbappe için Monaco’ya ise 180 milyon Euro ödemişti.